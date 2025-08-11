×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eren’siz 8 yıl

Güncelleme Tarihi:

#Eren Bülbül#Şehit#Terör Saldırısı
Eren’siz 8 yıl
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 07:00

TRABZON’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül (15) ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik (41), şehit olmalarının sekizinci yılında anılıyor.

Haberin Devamı

Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002’de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka kırsalındaki evlerinin yakınında 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı. Kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde şehit oldu. Eren’in cenazesi, 12 Ağustos 2017’de Maçka Merkez Camisi’nde düzenlenen törenin ardından evlerinin yakınındaki aile mezarlığında babasının yanına defnedildi. Saldırı sırasında Eren Bülbül’ün üzerine kapanarak kendini siper eden Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehit düştü. Hatay’ın İskenderun ilçesinde 1976’da dünyaya gelen Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos’ta memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Ankara’ya tayini çıkmasına rağmen bölgeyi sevdiği için görev süresini uzatmıştı.

Haberin Devamı

Eren’siz 8 yıl

OĞLUMUN KOKUSUNA DOYAMADIM...

Eren, sosyal medyadaki, köyünde sırtında odun taşırken görülen fotoğrafı ve “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımıyla milyonların gönlünde yer edindi. Eren’in kabrine ziyaretçi akınının kendisini bir nebze teselli ettiğini anlatan anne Ayşe Bülbül, “Oğlumun kokusuna doyamadım” dedi.

Eren’siz 8 yıl

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eren Bülbül#Şehit#Terör Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!