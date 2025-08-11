Eren’siz 8 yıl

Haberin Devamı

Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002’de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka kırsalındaki evlerinin yakınında 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı. Kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde şehit oldu. Eren’in cenazesi, 12 Ağustos 2017’de Maçka Merkez Camisi’nde düzenlenen törenin ardından evlerinin yakınındaki aile mezarlığında babasının yanına defnedildi. Saldırı sırasında Eren Bülbül’ün üzerine kapanarak kendini siper eden Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehit düştü. Hatay’ın İskenderun ilçesinde 1976’da dünyaya gelen Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos’ta memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Ankara’ya tayini çıkmasına rağmen bölgeyi sevdiği için görev süresini uzatmıştı.

OĞLUMUN KOKUSUNA DOYAMADIM...

Eren, sosyal medyadaki, köyünde sırtında odun taşırken görülen fotoğrafı ve “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımıyla milyonların gönlünde yer edindi. Eren’in kabrine ziyaretçi akınının kendisini bir nebze teselli ettiğini anlatan anne Ayşe Bülbül, “Oğlumun kokusuna doyamadım” dedi.