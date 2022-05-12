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Erenköy'de gümrükte yoğunluk! Uzun kuyruklar oluştu: Dünden beri 10 km gittim

#İstanbul#Erenköy#TIR

İstanbul'da Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor. Gümrüğe girmek için bekleyen TIR'lar nedeniyle Çamlıca Gişeleri'nden itibaren uzun kuyruk oluştu. Gümrüğe girmek için bekleyen TIR sürücüsü Mustafa Sönmez, "Şehir içinde olduğundan bu kuyruklar oluyor. Bu gümrüğün buradan alınması lazım" derken Şaban Yön ise "Dünden beri toplasan 10 kilometre gitmişimdir" ifadelerini kullandı.

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Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yurt dışına çıkacak TIR'ların gümrük kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu. Gümrüğe girmek isteyen TIR'lar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı TIR şoförleri dünden beri gümrüğe girmek için beklediklerini öne sürdü. Ticaret Bakanlığı'ndan, Ramazan Bayramı tatilinde bazı fabrikaların üretimi durdurup, tatil sonrası tekrar üretime başlaması sebebiyle Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşandığı, gümrük içerisinde sistemsel ya da benzeri bir sıkıntı olmadığı öğrenildi.

İşte Fotoğrafları

Erenköyde gümrükte yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştuErenköy'de gümrükte yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştuHaberin Tüm Görselleri

Çamlıca Gişeleri'nde gümrüğe girmek için bekleyen TIR sürücüsü Mustafa Sönmez, "Yurt dışına çıkacak TIR'ların kontrol edildiği gümrük burası. Şehir içinde olduğundan bu kuyruklar oluyor. Bu gümrüğün buradan alınması lazım. Hem bizim için zor hem de burada yaşayanlar için zor" dedi.

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Gümrüğe girmek için sıra da bekleyen Şaban Yön, "Dün 13.00'dan beri buradayım. Gümrük yoğun diyorlar. Başka bir şey bilmiyoruz. İtalya'dan geliyorum, dünden beri toplasan 10 kilometre gitmişimdir" diye konuştu.

Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde bekleyen TIR şoförü Tuncay Aksoy ise "Şehir merkezinden bu gümrüğün kalkması lazım. Şehir dışına taşınması lazım" şeklinde konuştu

Bu arada gümrüğe girmek için bekleyen TIR'lar havadan da görüntülendi.

Erenköyde gümrükte yoğunluk Uzun kuyruklar oluştu: Dünden beri 10 km gittim

 

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#İstanbul#Erenköy#TIR

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