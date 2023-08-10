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‘Erenköy’ mesajı: ‘KKTC’nin sonuna kadar yanındayız’

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz#Twitter#Erenköy Direnişi
‘Erenköy’ mesajı: ‘KKTC’nin sonuna kadar yanındayız’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıldönümünde, direnişin Kıbrıs Türkleri için önemini vurgularken “KKTC’nin bağımsızlık mücadelesinde verilen mücadelenin her platformda sonuna kadar destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Bugün, Kıbrıs Türk halkının ‘Çanakkale Destanı’ olarak adlandırılan Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıldönümü. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yolunu açan Erenköy Direnişi, Mücahitlerimiz ve Mehmetçiklerimizin destansı kahramanlıkları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ile taçlanmıştır. Şanlı Erenköy Direnişi ile o gün verilen mücadele, Kıbrıs Türkü’nün vatanında güven içinde yaşaması bakımından bugün çok daha anlamlı hale gelmiştir. Türkiye olarak, KKTC’nin bağımsızlık mücadelesinde verilen mücadelenin her platformda sonuna kadar destekçisi olmaya devam edeceğiz. Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıldönümü vesilesi ile 4’üncü Filo komutanı Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve istiklal uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.” 

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz#Twitter#Erenköy Direnişi

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