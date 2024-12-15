Eren’in katillerini bulun

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KONYA Karatay’da dün 01.00 sıralarında aldığı müşteriyi 42 TT 898 plakalı taksiyle gideceği yere götürmek için yola çıkan 20 yaşındaki Eren Peker ile başka bir araç sürücüsü arasında ‘yol verme’ nedeniyle tartışma yaşandı. Yoluna devam eden Peker, müşterisini bırakıp Topraklık Caddesi’ndeki trafik ışıklarına geldiğinde diğer sürücü aracıyla önünü kesti. Araçtan inen 3 kişi, taksideki Peker’e saldırıp bıçakladı. Kanlar içinde kalan Peker aracından inip çevreden yardım isterken, şüpheliler ise araçlarına binip uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Peker, sağlık çalışanlarının tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİ

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker’in, hafta sonları harçlığını çıkartmak için eğitim gördüğü okulunun yakınında bulunan 5 yıldızlı bir otelin önündeki taksi durağında şoförlük yaptığı belirlendi. Aslen Karamanlı olan Peker’in, çocuk yaşta babasını kaybettiği, Konya’da bir yurtta kaldığı öğrenildi.Yapılan otopsinin ardından memleketi Karaman’a gönderilen gönderilen Eren Peker’in cenazesi Ahmet Yesevi Camisi’nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.