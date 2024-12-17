Eren’in katilleri yakalandı

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Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker (20), önceki gün 01.00 sıralarında, yönetimindeki 42 TT 898 plakalı taksiyle müşterisini gideceği yere götürmek için yola çıktı. Peker ile 06 PPY 88 plakalı aracın sürücüsü Muammer B. arasında trafikte ‘yol verme’ tartışması yaşandı. Yoluna devam eden Peker, müşterisini bırakıp trafik ışıklarına geldiğinde diğer sürücü aracıyla önünü kesti. Araçtan inen Muammer B. ve yanındaki Muzaffer T., Eren’e saldırdı. Muzaffer T., Eren’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Muammer B. ve Muzaffer T. ile olay sırasında yanlarında olan başka otomobil kullanan arkadaşları Dilek K., araçlarına binip kaçtı. Kanlar içinde kalan Eren Peker, aracından inip çevreden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yurtta kalan ve hafta sonları harçlığını çıkartmak için eğitim gördüğü okulunun yakınında bulunan bir otelin önündeki taksi durağında şoförlük yapan Eren Peker’in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karaman’a götürüldü. Çocuk yaşlarda babasını kaybettiği bildirilen Peker, Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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TERK ETTİKLERİ ARACI GELİP ALDILAR

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, iki saldırganın, kaçtıkları aracı Konya-Karaman yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonuna terk edip peşlerinden gelen arkadaşları Dilek K.’nin aracına binerek bölgeden uzaklaştığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin gün içinde gelip aracı aldıklarını tespit etti. 2 şüphelinin içinde bulunduğu araç, akşam saatlerinde Karatay ilçesinde seyir halindeyken fark edildi. Polisin dur ihtarına uymayan Muammer B. yoluna devam etti. Bir süre sonra Muammer B. yolda Muzaffer T.’yi indirdi. Muammer B., Başak Caddesi’nde geldiğinde polis ekipleri tarafından durdurulup gözaltına alındı. Diğer şüpheli Muzaffer T. de kısa sürede yakalandı. Suçunu itiraf eden Muzaffer T., bıçağı ise çöp konteynerine attığını söyledi. Polis, bıçağı konteynerde buldu. Saldırganların kaçmasına yardım eden Dilek K. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.