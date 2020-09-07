Eren'in bıçakla öldürüldüğü 'yol verme' kavgası kamerada

Olay, 30 Ağustos gecesi, Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobillerinin plakaları öğrenilemeyen Eren Gümüşboğa ile B.K. arasında, trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Gümüşboğa, bıçaklandı. Ağır yaralanan Gümüşboğa, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eren Gümüşboğa, ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Eren Gümüşboğa'nın hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Gümüşboğa'nın, otomobiliyle diğer aracın önünü kesip, sürücü B.K. ile kavga etmeye başladığı anlar yer aldı. Görüntülere göre kavgaya, B.K.'nin otomobilinden inen 2 kişi ile çevrede bulunanlar da karıştı. Gümüşboğa'nın yanında bulunan arkadaşı ise kavgayı ayırmaya çalıştı; ancak engel olamadı. Bir anda 7 kişinin arasında kalan Gümüşboğa, 1,5 dakika boyunca tekme tokat dövülerek, bıçaklandı. Gümüşboğa'nın, en son bir kişinin yumruk darbesiyle yere düştüğü ve kalkamadığı anlar yer aldı.