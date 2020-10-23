Eren Talu kimdir nereli kaç yaşında?

Eren Talu, 1960 yılında dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailede büyüyen Eren Talu, ailenin en büyük çocuğudur. Kardeşi de kendisi gibi mimardır. Talu'nun okuduğu lise Galatasaray Lisesi'dir. Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Aynı zamanda, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesidir.

Eren Talu, 1995-2011 yılları arasında Defne Samyeli ile evlilik hayatı geçirmiş, 2011 yılında ise Serap Talu ile evlenmiştir. Eren Talu'nun çocukları Deren, Derin, Su Talu'dur.