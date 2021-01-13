‘Eren’ operasyonları Tendürek’ten başladı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Eren-1 Tendürek Operasyonu'nda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1071 personel ve 72 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Bu arada operasyonda kullanılan mermilerin üzerine Eren Bülbül ve aynı saldırıda şehit düşen asker Ferhat Gedik'in isimleri yazıldı.

EREN’İN CESARETİNİ ALDIK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter adresinden, “Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık” mesajı attı.