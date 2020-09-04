Eren Bülbül’ün adı Afrika’da da yaşayacak

Dünya üzerinde su sıkıntısı yaşayan milyonlarca insanın temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapıp, ihtiyaç bölgelerinde su kuyuları açan Deniz Feneri Derneği’nden yapılan açıklamada, Benin’de inşa edilen iki adet su kuyusuna, 2017 yılında Trabzon Maçka’da terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda şehit düşen Eren Bülbül ve annesi Ayşe Bülbül adına açılan iki su kuyusuna adlarının verildiği belirtildi.

HAYATININ BAHARINDA ÜLKESİ İÇİN CANINI FEDA ETMİŞTİ



Deniz Feneri Derneği İstanbul Şube Başkanı Yusuf Baykal, hayatının baharında canını bu ülkenin huzuru için feda eden Eren Bülbül ve diğer şehitlerin yüzyıllarca hatırlanacağı ve isimlerinin her mecrada yaşatılacağını söyledi. Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’deAfrika’daki kuyunun açılmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.





