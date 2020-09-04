Eren Bülbül’ün adı Afrika’da da yaşayacak
Trabzon’un Maçka ilçesinde 3 yıl önce PKK’lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine gösterirken çıkan çatışmada, şehit düşerek tüm Türkiye’yi yasa boğan Eren Bülbül’un adı Afrika’da yaşatılacak. Henüz 15 yaşındayken şehit olup, “İyi ki varsın Eren” sözleriyle anılan Eren Bülbül’ün adı, şimdi de Deniz Feneri Derneği tarafından, bağışların katkılarıyla Batı Afrika ülkelerinden Benin’de inşa edilen su kuyusuna verildi.
Dünya üzerinde su sıkıntısı yaşayan milyonlarca insanın temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapıp, ihtiyaç bölgelerinde su kuyuları açan Deniz Feneri Derneği’nden yapılan açıklamada, Benin’de inşa edilen iki adet su kuyusuna, 2017 yılında Trabzon Maçka’da terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda şehit düşen Eren Bülbül ve annesi Ayşe Bülbül adına açılan iki su kuyusuna adlarının verildiği belirtildi.
HAYATININ BAHARINDA ÜLKESİ İÇİN CANINI FEDA ETMİŞTİ
Deniz Feneri Derneği İstanbul Şube Başkanı Yusuf Baykal, hayatının baharında canını bu ülkenin huzuru için feda eden Eren Bülbül ve diğer şehitlerin yüzyıllarca hatırlanacağı ve isimlerinin her mecrada yaşatılacağını söyledi. Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’deAfrika’daki kuyunun açılmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.
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