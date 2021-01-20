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Haber Giriş: 20.01.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

Eren Bülbül kimdir? Operasyona ismi verildi

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Eren Bülbül kimdir? Operasyona ismi verildi
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İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının ilk operasyonu olarak başlatılan Eren operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Bülbül'ün hatırasına ithafen başlatılan 'Eren Operasyonları'nın devamı Lice’de gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter adresinden, “Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık” mesajını paylaşmıştı. Peki, Eren Bülbül kimdir?

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün vefatının üzerinden 4 yıl geçti.

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi.

Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü.
İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.
Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı.

Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu.

Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.

Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

2017’de teröristlerce şehit edilen 17 yaşındaki Eren Bülbül’ün ismine ithafen ‘Eren Operasyonları’ adını verdi.

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