Eren Bülbül kimdir, nasıl öldü? Eren Bülbül'ün annesi Paylaş Benimle'de

Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evde büyüdü. Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulundaki eğitiminin ardından, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesine devam eden Bülbül'ün babası Hasan Bülbül, 2016 yılında vefat etti. Eren, her fırsatta köyünde ve yaylada yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı. Çevresinde Trabzonspor tutkusuyla tanınan Bülbül, kısa süren hayat yolculuğunda annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele etti.

Maçka kırsalında evlerinin de bulunduğu alanda, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralanan Eren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit Eren Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos'ta Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından, babasının da mezarının bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Saldırı sırasında Eren'i korumak için üzerine kapanarak siper olan 41 yaşındaki başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası Gedik, doğum günü 12 Ağustos'ta memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara