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Gündem
Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 10.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Eren Bülbül çocuklarla yaşayacak

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Eren Bülbül çocuklarla yaşayacak

Üsküdar Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yeni yaptığı parka 15 yaşındayken PKK’lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’ün adını verdi.

Eren’in annesi Ayşe Bülbül açılış için çocuklarını da yanına alarak İstanbul’a geldi. Ayşe Bülbül ve çocukları parkın açılış kurdelesini birlikte kesti. Eren Bülbül’ün kız kardeşi Zeynep Bülbül, Eren ile son anısını, “Ben ablamlarla fındık topluyordum. Bizi arayıp, ‘Birazdan yanınıza geliyorum’ dedi. Birlikte fındık toplayacaktık, sonra şehit haberi geldi’ diye anlattı.

Eren Bülbül çocuklarla yaşayacak

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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