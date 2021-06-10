Eren Bülbül çocuklarla yaşayacak

Eren’in annesi Ayşe Bülbül açılış için çocuklarını da yanına alarak İstanbul’a geldi. Ayşe Bülbül ve çocukları parkın açılış kurdelesini birlikte kesti. Eren Bülbül’ün kız kardeşi Zeynep Bülbül, Eren ile son anısını, “Ben ablamlarla fındık topluyordum. Bizi arayıp, ‘Birazdan yanınıza geliyorum’ dedi. Birlikte fındık toplayacaktık, sonra şehit haberi geldi’ diye anlattı.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara