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Eren Abluka’dan acı haber... Efsane komutan şehit oldu

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#Şırnak#Şehit#Nimet Encü
Eren Abluka’dan acı haber... Efsane komutan şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

PKK’lı teröristlerin kabusu olan güvenlik korucusu Nimet Encü, Eren Abluka Operasyonu’nda çıkan çatışmada şehit oldu. Bakan Soylu, acı haberi sosyal medya hesabından “Bir kahraman şehadete koştu. O efsane idi” paylaşımıyla duyurdu.

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Şırnak’ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu’nda, Bestler Dereler bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada güvenlik korucusu Nimet Encü (48) şehit oldu. 30 yıldır güvenlik korucusu olan Encü’nün cenazesi Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Osman Bilgin ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile 3 çocuk babası şehidin ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu’nun cep telefonundan şehidin ailesiyle görüşerek taziyelerini iletti. Encü’nün amcası Yahya Encü ile de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öncelikle başımız sağ olsun. Rabb’im taksiratını affetsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Sizleri de inşallah cennetinde yavrularınızla buluştursun. Neticede böyle bir mücadele verirken de evladımız Şehit oldu” dedi.

 

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#Şırnak#Şehit#Nimet Encü

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