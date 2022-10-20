Eren Abluka Sonbahar-Kış 3 operasyonu başlatıldı

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Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1006 personel 61 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 58 farklı noktada;

- (1 ton 688 kg.) toz esrar,

-(2 ton 80 kg) kubar esrar,

-(477.500) kök skunk ve (170.800) kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor. "

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