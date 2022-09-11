Eren Abluka-9 operasyonunda terörün finans kaynaklarına darbe

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İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:



Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanın önlenmesine yönelik sürdürülen “Eren Abluka-9 (Genç-Sağgöze) Şehit GK Saim BUKETCİ ” Narko terör operasyonun kapsamında Genç ilçesi Sağgöze mahallesi kırsalında 20 farklı noktada;

-3.257.000 kök kenevir bitkisi,

-26, kg. kubar esrar maddesi ele geçirildi.

-Ayrıca arazide bulunan 1 adet patlamamış 60 mm havan mühimmatı imha edildi.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.