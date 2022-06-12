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Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı

#İçişleri Bakanlığı#Terör#Terörist
Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Muş’ta 578 personelin katılımıyla Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı

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İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “EREN ABLUKA-16 (MUŞ-MERKEZ-ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 578 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Terörist

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