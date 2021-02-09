MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor
GeriGündem 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor
Abone Olgoogle-news

Tunceli'de, terör örgütlerine yönelik Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personel ile başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu, kar kalınlığı 2 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde devam ediyor. 

Bölgede barındığı değerlendirilen terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca Tunceli'nin karlı ve sarp dağlarında başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu devam ediyor. Operasyonda Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1062 kişilik personel görev alıyor. Güvenlik güçleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yüksek kesimlerdeki sarp arazide arama- tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor

Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle