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Gündem
Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Eren-6 Operasyonu'nda, PKK'nın patlayıcı ve mühimmatı imha edildi

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Eren-6 Operasyonu'nda, PKK'nın patlayıcı ve mühimmatı imha edildi
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SİİRT'te terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonunda ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca merkeze bağlı Yerlibahçe köyü kırsalında yürütülen Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonunda, 3 anti-personel mayını, 3 anti-tank roketatar mühimmatı ve 3 roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Patlayıcı ve mühimmat, jandarma tarafından kontrollü olarak imha edildi.

 

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