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Haber Giriş: 07.04.2021 - 18:03 | Son Güncelleme:

Eren-10 operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi

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Eren-10 operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi

Jandarma tarafından yürütülen Eren-10 operasyon kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen operasyonda komanda ve Polis Özel Harekat birimleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

Jandarma tarafından yürütülen Eren-10 operasyon kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen operasyonda komanda ve Polis Özel Harekat birimleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca 1 adet M 16 piyade tüfeği, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği ve 1 adet RPG- Roketatar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

İşte Soylu’nun yaptığı o açıklama:

 

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