Eren-10 operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi
Jandarma tarafından yürütülen Eren-10 operasyon kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen operasyonda komanda ve Polis Özel Harekat birimleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.
Jandarma tarafından yürütülen Eren-10 operasyon kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen operasyonda komanda ve Polis Özel Harekat birimleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıca 1 adet M 16 piyade tüfeği, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği ve 1 adet RPG- Roketatar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
İşte Soylu’nun yaptığı o açıklama:
Eren-10 Operasyonu kapsamında;— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 7, 2021
Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde,
Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Kahraman evlatlarımıza tebrikler 👏
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