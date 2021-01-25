Ereğli'de fırtına ağaçları kökünden söktü

Ereğli’de gece saatlerde fırtına etkili oldu. Kısa süren fırtına nedeniyle, Müftü Mahallesi Lojmanlar mevkiinde ağaçlar devrildi. Bazı ağaçlar kökünden sökülürken, bazıları da ikiye ayrıldı. Belediye ekipleri devrilen ağaçlar için temizlik çalışması başlatırken, fırtına sabah erken saatlerde etkisini yitirdi.