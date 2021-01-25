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Gündem
Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 12:51 | Son Güncelleme:

Ereğli'de fırtına ağaçları kökünden söktü

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Ereğli'de fırtına ağaçları kökünden söktü
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerde kısa süre etkili olan fırtına ağaçları kökünden söktü.

Ereğli’de gece saatlerde fırtına etkili oldu. Kısa süren fırtına nedeniyle, Müftü Mahallesi Lojmanlar mevkiinde ağaçlar devrildi. Bazı ağaçlar kökünden sökülürken, bazıları da ikiye ayrıldı. Belediye ekipleri devrilen ağaçlar için temizlik çalışması başlatırken, fırtına sabah erken saatlerde etkisini yitirdi.

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