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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),(DHA)
Haber Giriş: 17.06.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Ereğli'de 2 katlı metruk bina çöktü

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Ereğli'de 2 katlı metruk bina çöktü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın enkazı mahalle yolunun bir kısmını ulaşıma kapatırken, olay sırasında sokaktan geçen olmadığı belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Kirmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı metruk bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın enkazı mahalle yolunun bir kısmını ulaşıma kapattı. Binanın yıkıldığını gören vatandaşlar, belediye ve polise haber verdi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri, binanın enkazını kaldırmak ve ayakta kalan kısmını yıkmak için çalışma başlattı.

Kirmanlı Mahallesi Muhtarı Nurettin Yaman, bina yıkıldığı sırada sokaktan kimsenin geçmemesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Böyle bir şeyi bekliyorduk. Can kaybı ya da yaralanan olmaması sevindirici. Gece olmaması bir avantaj, çünkü arabalar park ediliyordu. Ondan da kurtarıldı. Binanın devamının da yıkılması ile risk bitmiş olacak. Bina boştu" dedi.

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