Ereğli Belediyesi maske üretiyor! ‘Ereğli’de maskesiz kimse kalmayacak’

Kdz. Ereğli Belediyesi koronavirüse karşı maske üretimi için harekete geçti. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cumhuriyet Halk Evleri’nde dikiş kursu için kullanılan odanın dezenfekte edilerek maske üretim atölyesine dönüştürüldüğünü açıkladı. Gönüllüler standartlara uygun maske dikimine başladı. Maskeler, halka ve sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılacak.

HAYIRLI BİR İŞ İÇİN YOLA ÇIKTIK

Belediyeye ait Cumhuriyet Halk Evleri’ndeki maske üretim atölyesini ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

“Kdz. Ereğli Belediyesi olarak Cumhuriyet Halk Evleri’nde maske üretimine başladık. Koronavirüs salgınına karşı koruyucu tedbirlere katkısı olması için kollarımızı sıvadık. Cumhuriyet Halk Evleri’ndeki dikiş kursu odamızı bu amaçla faaliyete geçirdik. Bir süredir hazırlık halindeyiz. Önce yemek çalışmasını başlattık çok sayıda eve, ihtiyaç sahibine yemek gönderiyoruz. Şimdi de maske üretimini başlattık. Kaymakamlıktan gerekli izinleri aldık.

NİNELERİMİZ ASKERLERİN ÇARIKLARINI DİKMİŞTİ SIRA BİZDE

Nasıl ki Kurtuluş Savaşı’mızda bütün halkımız el ele düşmanla mücadele ettiyse burada da aynı duyguyla insanlığın ortak düşmanı haline gelen bu virüse karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale Savaşı’nda ninelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz askerlerimizin çarıklarını, elbiselerini dikmişler. Şimdi de gönüllü kardeşlerimiz aynı duyguyla çalışıyor. Kent Konseyi Başkanı Gökhan Bey, Kadın Meclisi Başkanı Hayriye Hanım, Cengiz Bey çağrıda bulunup gönüllüleri bir araya getirdiler.

Gönüllülerimiz burada halkımız için özveriyle çalışıyorlar. Kendilerine Ereğli halkı adına yürekten teşekkür ediyorum.

Çalışılırken kullanılacak özel ekipman ve giysileri sağladık. Özel hijyen kıyafetler, maske ve dezenfektanlar kullanacaklar. Odayı önceden steril hale getirdik.



MASKELERİ ÜCRETSİZ DAĞITACAĞIZ

Dikiş makinelerimiz bu sabahtan itibaren harıl harıl maske üretmeye başladı. Birinci önceliğimiz Ereğli halkının güvenliğini sağlamak. Maskeleri halkımıza ücretsiz olarak dağıtacağız.

Belediyeden arkadaşlarımız araştırdı, maske üretimi için gerekli özel koruyucu kumaşı ve gerekli diğer malzemeleri sağladık. Standartları konusunda teknik bilgileri aldık. Hijyen ortamda, uygun ölçülerde nitelikte üretim ve paketleme yapılıyor. Belediye olarak gerekli bütün kaynağı ayırıyoruz.

Üç odada faaliyet başladı. Dikiş makinelerimiz zaten var. Gerekirse takviye edeceğiz. Her paketin için dört maske konacak. Sonunda ısıtıcılardan geçirilerek mikroplardan tümüyle arındırılarak paketleniyor.

HER EVE MASKELERİ ULAŞTIRACAĞIZ

Ev ev, kapı kapı dolaşarak halkımıza ulaştıracağız. Hastaneye giderken, dışarıya çıkarken ihtiyaçları olması durumunda kullanmalarını sağlayacağız. Ereğli’de maskesiz kimse kalmayacak. Bütün amacımız ve hedefimiz bu. Gerekirse üretimimizi çoğaltacağız. Yeni makineler alıp çadırlarda bile üretmeye hazırız.

GÖNÜLLÜLERİ ÇAĞIRIYORUZ

Gönüllülere çağrım var. Eminim başvurular daha da çoğalacaktır. Hayırlı bir yola çıktığımıza ve doğru işler yaptığımıza inanıyorum.

MERAK ETME EREĞLİ’M YANINDAYIZ

İhtiyaç durumunda Ereğli’deki hastanelerde görev yapan sağlık ekibine ve halka hizmet veren kamu görevlilerine maske konusunda destek olacağız.

Aşkım Ereğli, evde kal. Ama ihtiyaç duyarsan maskeni takmadan hastaneye gitme. Ürettiğimiz maskeleri size ulaştıracağız. Merak etme Ereğli’m yanındayız.”