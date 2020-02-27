Erdost’u dostları uğurladı

Erdost için Ankara Karşıya Mezarlığı’nda öğle vakti tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın yanı sıra Erdost’un yakınları arkadaşları ve aile dostları katıldı. Erdost, eşi ve oğlunun yanındaki kabire gömüldü. Muzaffer İlhan Erdost, 12 Eylül darbesinden günler sonra 7 Kasım 1980’de kardeşi İlhan Erdost ile birlikte gözaltına alınmıştı. İlhan Erdost, gözaltına alındıktan sonra dövülerek katledilmişti. Muzaffer Erdost, kardeşinin işkencede hayatını kaybetmesi nedeniyle adını “Muzaffer İlhan Erdost” olarak değiştirmişti.