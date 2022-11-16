Erdoğan’la görüşen Biden’dan tahıl teşekkürü İstiklal taziyesi

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Dünyanın gözü Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi’nde. Dün sabah Apurva Kempinski’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada resmî karşılama törenine katıldı. Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmî karşılama töreni sonrasında liderler, “Gıda ve Enerji Güvenliği” oturumuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.

‘F-16 DESTEĞİ SÜRECEK’

Erdoğan zirvedeki en önemli görüşmelerinden birini ABD Başkanı Joe Biden ile yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Biden, Erdoğan’a İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti. Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkıyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı, İsveç’in NATO üyeliği sürecinde Türkiye’nin önemli bir aktör olduğunu da söyledi.

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MACRON’A TAHIL KORİDORU MESAJI: AB DE ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPSIN

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Macron da İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı için taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ticaretin yanı sıra savunma ve enerji sektörlerinde de iki ülke arasında işbirliğini geliştirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti. Tahıl koridorunun yoğun çabalarının ardından yeniden işlemeye başladığını belirten Erdoğan, mutabakatın devamı için Avrupa Birliği’nin de üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, ayrıca Yunanistan’ın dürüst, samimi ve anlamlı diyaloğa teşvik edilmesi gerektiğini de belirtti.

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SELMAN’LA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüştü. İki lider, zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski’de bir araya geldi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard

G20’DE MIKTA POZU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya’dan oluşan Kıtalar arası gayri resmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla ayrıca görüştü. Başarıyla icra ettiği G20 dönem başkanlığı dolayısıyla Endonezya’yı tebrik eden Erdoğan, seneye nisan ayında MIKTA dönem başkanlığını Türkiye’den devralacak olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Endonezya’ya 2023 ASEAN dönem başkanlığı için şimdiden başarılar dileyen Erdoğan, “Diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum. Beraberce kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması, ikili ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımı teşkil ediyor” diye konuştu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN DÜNYAYA ‘GIDA KRİZİ’ UYARISI

G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen “Gıda ve Enerji Güvenliği” ve “Sağlık” başlıklı oturumlarda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Dünya buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır. Dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalı. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız. İhraç edilen tahılın Afrika başta olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz. Gıda krizinin idaresinde olduğu gibi, bir enerji merkezi olarak Avrupa başta olmak üzere yakın bölgemizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz. Gelecekte yaşayabileceğimiz salgınlar karşısında bütüncül bir perspektif geliştirmemiz gerekiyor. Salgın sürecinden çıkarılacak önemli bir sonuç da test, tedavi ve aşı gibi karşı önlemler konusunda dünyanın yetersiz olduğudur. Düşük gelirli ülkelerde nüfusun sadece yüzde 11’i, sağlık çalışanlarının ise yalnızca yüzde 37’si aşılanabilmiş durumdadır. Bu adaletsiz tabloyu içimize sindirmemiz mümkün değildir.”

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DAYANIŞMA TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının ardından Türkiye ile dayanışma mesajlarını ileten ülkelere ve uluslararası kuruluşlara teşekkür etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve taziye mesajı gönderenlerin listesine Twitter paylaşımında yer veren Erdoğan, “İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum” dedi.