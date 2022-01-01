Erdoğan'ın yeni yıl mesajı: Hedefimiz kalıcı istikrar

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan vatandaşların yeni yılını kutladığı videoda, özetle şunları söyledi: “2021’i, bir önceki yıl gibi koronavirüs salgınının gölgesinde geçirdik. Üstelik salgına ilave olarak iklim değişikliğinin yol açtığı afetler, çeşitli ülkelerdeki istikrarsızlıklardan kaynaklanan gerilimler, bitmeyen göç dalgalarının yol açtığı acı görüntüler gibi yeni veya süregelen sıkıntılarla da yüzleştik. Gelişmiş ülkelerin, İkinci Dünya Savaşı sonrası tesis ettikleri refah ve güvenlik düzeninin, insanlığın kalanının acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği, 2021’de tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır.

TARİHİ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATTIK

Aşımız TURKOVAC’ı da üreterek, aşının sürekliliği konusundaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdık. Bununla yetinmedik; ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla temelli bir büyüme sürecine sokarak, ekonomide de tarihi bir dönüşümü başlattık. Elbette, her tarihi değişim gibi, bu süreçte de sancılar, sıkıntılar, bedeller ortaya çıkmıştır. Nitekim, döviz kurunda yaşanan, ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ve ilerleyişiyle uyumlu olmayan dalgalanmayı, serbest piyasa kuralları çerçevesinde aldığımız tedbirler paketiyle ortadan kaldırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Kasım ayı itibarıyla toplamda 64.6 milyar TL destek sağladık.

10’UNCU BÜYÜK EKONOMİ HEDEFİ

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Hedefimiz; yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, işletmelerimizin, vatandaşlarımızın önlerini görerek ekonomideki atılımımıza en yüksek katkıyı sağlayabilecekleri istikrar ve güven iklimini kalıcı kılmaktır. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız.

HERKESLE YOL YÜRÜMEYE HAZIRIZ

Milletimize 2023 hedeflerini, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı, yeni nesillere 2053 vizyonunu miras bırakmayı taahhüt ediyoruz. Bizimle bu vizyonu paylaşacak herkesle yol yürümeye, rekabet edecek herkesle de yarışmaya hazırız. İnşallah 2022, 84 milyon insanımızın tamamı için hayal ettiğimiz güvenli, huzurlu, mutlu, müreffeh günlere erişeceğimiz bir yıl olacaktır.”

KARAKAYA’YI ANMA PROGRAMI

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Erdoğan ‘Vefatının 6. yıldönümünde Hasan Karakaya’yı Anma Programı’na katıldı. Haliç Kongre Merkezi’ndeki programda konuşan Erdoğan, “Bu kalemşorlar, Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık’a, 15 Temmuz’a kadar demokrasimize yönelik tüm girişimlerde tetikçilik yapmaktan geri durmadı. Ama her seferinde faşist karakterlerini ellerine geçirdikleri ilk fırsatta ortaya dökmekten çekinmediler. 2023’e giden süreçte medyamızın bu iç hesaplaşmayı da yapacağına, bu habis zihniyetten kendisini bir an önce kurtaracağına inanıyorum” dedi.