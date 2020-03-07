Erdoğan’ın üç kalem sürprizi

Erdoğan, belirli aralıklarla yaptığı milletvekili toplantısına her zaman olduğu gibi yine kara kaplı defteriyle katıldı. Ancak toplantıya katılanların dikkatini bir detay çekti. Cumhurbaşkanı, bu kez toplantıya üç kalemle geldi. Siyah, kırmızı ve mavi kalemleri defterinin yanına koydu.



Milletvekillerinin anlattığı konuları defterine kaydeden Erdoğan’ın sık sık kalem değiştirdiği, bazı konuları kırmızı kalemle yazıp farklı kalemle yanına notlar düştüğü görüldü. Elbette bunu neden yaptığını soran olmadı. Ancak toplantıya katılanlar, konunun önemine göre hangilerinin ilgili bakan, hangilerinin Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına iletileceğine dair özel işaretler yaptığı yorumunda bulundu.



18 yıllık sürede bu kara kaplı defterlerin sayısını merak edenler az değil. AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın ayda iki defter bitirdiği yorumunu yapıyor. Bu defterler, partinin MKYK, MYK toplantılarının yanı sıra Bakanlar Kurulu ve MGK toplantılarında da Erdoğan’ın yanında oluyor. Bu deftere düşülen notların sonradan bakanlara iletildiğini biliyoruz. Çünkü ilgili bakanların, sorununu gündeme getiren milletvekilini arayarak ayrıntı sorduğunu öğrendik. Anlaşılan konunun ilgili yere ulaştırılması için yeni bir işaretleme sistemine ihtiyaç duyulmuş. Bu defterdeki notlardan yola çıkarak bakanlara karne hazırlandığını da anımsatalım.

İLERİ SAATİN DEPRESYONA ETKİSİ

Türkiye’de tartışmalar eşliğinde uygulanmaya başlayan yıl boyu saat uygulaması, halen vatandaşların en çok soru sorduğu konu olmaya devam ediyor. Bakanlığın verdiği ilginç yanıt, konuya aracılık eden dilekçe komisyonu üyelerini de şaşırttı.



TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran Ö.İ. isimli vatandaş, “kış saati uygulamasına dönülmesini” talep ederek, şikâyetlerini dile getirdi. Komisyona yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, uygulamanın sadece enerji tasarrufu sağlamadığını, aynı zamanda vatandaşın psikolojisini düzelttiğini iddia etti.



Umut Erdem’in aktardığına göre verilen yanıtta, saat değişikliklerinin etkilerinin bilimsel olarak incelendiği belirtildi. Yapılan çalışma sonucunda, uygulamanın aydınlatma süreleri ve gün ışığı kullanımı açısından tasarruf sağladığı savunuldu. Uygulamanın, saat değişikliğinin getirdiği stres, kaygı ve depresyonu ortadan kaldırdığı bilgisi paylaşıldı. Sabit saat uygulamasına dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaya başlandığı da ifade edildi.



Bakanlık, bu çalışmayı İTÜ ile birlikte yaptığını da belirtti ancak zifiri karanlıkta okul servisi bekleyen öğrenci ve velilerin stresinden söz edilmedi.

KÖYDEN OLİMPİYATLARA

Isparta’nın Davraz Kayak Merkezi son yıllarda ilgi çeken yerlerden biri olmaya aday. Kendi coğrafyasının olanaklarını kullanan köy gençleri, kayak sporundaki iddialarını ortaya koydu. Harmanören köyünde iki yıl önce kurulan spor kulübünün 28 lisanslı kayakçı genci, şimdi sadece illerini değil, Türkiye’yi temsil etmeye talip.









Isparta’nın Harmanören köyünde spora inanan kişilerin çabası, iki yılda meyve verdi. Yıllarca kayak hocalığı yapan Ömer Tetik, emekli olunca kendi köyündeki çocukları çalıştırmaya karar verdi. Oğlu ve gelini de kayak hocası olan Tetik’e ilin AK Parti milletvekili Recep Özel’den destek geldi. Kurulan spor kulübü, Isparta il merkezinden öğrencilerin bile tercih ettiği bir tesise dönüştürüldü.



Bağışlarla ve sponsorların desteğiyle ayakta duran spor kulübünde, 8-16 yaş arasındaki genç kayakçılar Isparta’da yapılan yarışmada birçok branşta birinciliği elde etti. Harmanören gençleri illerini, Kayseri ve Erzincan’da yapılan kayak yarışmalarında temsil etti. Türkiye şampiyonasında 11’inci olan kız sporcu, köyün adını ilk kez duyurdu. Slogan “köyden olimpiyatlara” olarak belirlendi.

Spor kulübünün atletizm ve tekvando alanında da 60’dan fazla öğrencisi olduğunu öğrendik.



İdealist yöneticiler ve desteklenen gençlerin kısa sürede neler yapabileceğine iyi bir örnek oldu.