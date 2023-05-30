Erdoğan'ın trafiği yoğun... Önce yemin sonra kabine

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 2. turunun tamamlanmasının ardından yoğun bir mesaiye başlıyor. Bu kapsamda bugün, Ankara’da TOBB Genel Kurulu’na giderek yeni döneminin ilk programına katılmış olacak. Erdoğan’ın burada, başta ekonomi olmak üzere yeni dönemin faaliyetlerine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan bu süreçte bir yandan devlet başkanlarıyla görüşecek, diğer yandan da kabine mesaisine hız verecek. Kurmaylarıyla bu hafta sık sık bir araya gelerek yeni dönem kabinesini cumaya kadar şekillendireceği belirtiliyor.



İLK ZİYARET MOLDOVA’YA



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın da (çarşamba) Sayıştay’ın kuruluş yıldönümüne katılmasının yanı sıra, ikili görüşmeler yapması ve kabinede görev alacak isimler üzerinde çalışması bekleniyor. Geçmişten bugüne seçimle yönetime gelen tüm liderler ilk ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan’a yapıyordu. Erdoğan da bu kuralı hep uyguladı. Ancak bu seçimlerde bu kuralın bir defalığına değişebileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın perşembe günü AB ve 20’ye yakın ülke liderinin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Moldova’ya gidebileceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bu konuyla ilgili canlı yayında soru yanıtlarken, “Geleneksel olarak ilk yurtdışı ziyaretlerimiz Kıbrıs ve Azerbaycan’a yapılıyor. Fakat bu perşembe Moldova’nın merkezinde bir toplantı var. Ona katılıp katılmayacağı henüz belli değil. AB ve 20 kadar ülke davetli. Orada liderlerle bir görüşme olabilir. Bir defaya mahsus. Gitmezse burada programları devam edecek” dedi.



TEBRİKLERİ KABUL EDECEK



Erdoğan cuma günü ise Beştepe’de yabancı devlet başkanlarının da katıldığı yemekli bir tören düzenleyerek tebrikleri kabul edecek. Cumartesi ya da pazar günü de Meclis’te yemin etmesi bekleniyor.

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YENİ KABİNEDE GENÇ İSİMLER

Anayasa’ya göre milletvekilleri bakan olamıyor, kabineye atanacak isimler parlamento dışından seçiliyor. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinesinde büyük oranda genç, dinamik ve siyasette tecrübesi olan isimlere yer vereceği konuşulurken, mevcut isimlerden ve milletvekili adayı göstermediği 3 dönemlik isimlerden bazılarının kabinede yer alabileceği tahmin ediliyor.



3 BAKAN DEVAM EDEBİLİR



Bunların yanı sıra, genel başkan yardımcılarından bazılarının yeni kabinede olabileceği konusunda da değerlendirmeler yapılıyor.



Mevcut kabineden siyasetten aflarını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm bakanlar milletvekili seçildi. Bu bakanlardan üçünün milletvekilliğinden istifa ederek görevlerine devam etme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.



2 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI



Erdoğan’ın bu dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısını 2’ye çıkarabileceği de kulislerde konuşulan bir diğer konu. Bu kapsamda, bir yardımcının ekonomiden, diğerinin ise güvenlik ve diğer politikalardan sorumlu olacağı ifade ediliyor.



MEHMET ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞTÜ



Yeni dönemin en önemli koltuklardan biri ekonomi yönetiminde Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kabineye girebileceği belirtilen Mehmet Şimşek ile dün akşam saatlerinde görüştüğü öğrenildi. Ayrıca Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları için de birkaç isim kulislerde konuşuluyor.