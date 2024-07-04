Erdoğan’ın temmuz diplomasisi

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Türkiye’nin diyalog ortağı olduğu ŞİÖ Zirvesi’nde Putin’le bir araya gelen Erdoğan’ın gündeminde enerji ve ticaret başta olmak üzere savunma sanayisi, turizm, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Ukrayna savaşı, Gazze ve Suriye’deki son durum vardı. İki liderin kapsamlı görüşmesinde Karadeniz tahıl girişimi, Suriye ile normalleşme ve Akkuyu Nükleer Güç Santralı inşaatındaki son durumun da gündeme geldiği aktarıldı.

ŞUŞA’DA TDT ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’nın ardından Azerbaycan’a geçecek. 6 Temmuz’da Şuşa’da düzenlenecek TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak. Zirvede, Hazar gazının Türkiye üzerinden batıya taşınması, Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması gibi başlıkların masada olması bekleniyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci de Erdoğan’ın önemli gündem başlıkları arasında bulunuyor.

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ABD’DE NATO ZİRVESİ

Erdoğan, temmuz ayındaki diplomasi trafiğine 75’inci yılını kutlayan NATO’nun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki zirvesiyle devam edecek. 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington’da yapılacak zirvede, Erdoğan ittifakın liderleriyle bir araya gelecek. NATO çantasında, küresel meselelerden bölgesel ve ikili konulara kadar uzanan çok sayıda dosya yer alacak.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz’in güvenliği ve Ortadoğu’daki gelişmeler Erdoğan’ın gündemindeki en sıcak başlıklar olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin NATO’ya katkıları, İttifak’ın güney kanadının savunulması, müttefiklerin Türkiye’ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları, terörle mücadele gibi başlıkların da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde yer alması bekleniyor.