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Erdoğan’ın sözleri Yunanistan basınında yankılandı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yunanistan#TEKNOFEST
Erdoğan’ın sözleri Yunanistan basınında yankılandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 18:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST’te yaptığı konuşma Yunan basınında geniş yer buldu. Yunanistan’ın son günlerde Türkiye’ye yönelik tacizlerine “Adalar'ı filan işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz” yanıtını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında manşetlere taşındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yunanistan için "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri fırsat kollayarak beklediğinden emin olun. İnşallah bunlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanının açıklamaları Yunanistan basınında geniş yer buldu ve birçok gazete manşetine taşıdı.

Erdoğan’ın sözleri Yunanistan basınında yankılandı

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"Erdoğan'dan Yunanistan'a doğrudan tehdit" başlığını atan Yunan Kathimerini gazetesi, “Erdoğan Yunanlıları İzmir'i hatırlamaya çağırıyor ve Samsun'da yaptığı konuşmada 'bedeli ağır olur' uyarısında bulunuyor” denildi.

Erdoğan’ın sözleri Yunanistan basınında yankılandı

"İZMİR'İ UNUTMAYIN" SÖZLERİ MANŞETTE

Ta Nea gazetesi de "İzmir'i unutmayın" sözlerini manşetine taşıdı. Haberde, "Türk cumhurbaşkanı, Ege adaları üzerindeki Yunan egemenliğine doğrudan meydan okurken, Ankara'nın zamanı geldiğinde ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan’ın sözleri Yunanistan basınında yankılandı

To Vima gazetesi ise Erdoğan'ın "Yunanlılara kaba bir şekilde hitap ettiğini" ileri sürdü. Erdoğan'ın "Ey Yunanlılar tarihe bakın, çok ileri giderseniz bedeli ağır olur" sözleri haberde yer aldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yunanistan#TEKNOFEST

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