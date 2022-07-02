Erdoğan'ın sözleri NATO Zirvesi'ne damga vurdu, Rum lider itiraf etti: KKTC'ye gel orada görüşürüz

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Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Rum lider Anastasiadis, zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2 kez yan yana geldiklerini belirterek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

CNN Türk Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bilge'nin değerlendirmeleri şöyle;

Madrid'deki zirvede Avrupa Birliği heyeti içinde yer alan Rum lider Nikos Anastasiadis zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşini bırakmadı ve sürekli takip etti, yan yana gelme girişimlerinde bulundu. Hatta yemek öncesinde tesadüfen yan yana gelmesini kendi sosyal medya hesabından yayınladı.

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ANASTASIADIS'E SORU: ERDOĞAN İLE NE GÖRÜŞTÜNÜZ?

"İşte bakın Erdoğan ile yan yana geldim" diye ilan etti. Tabi Ada'ya dönünce de buradaki gazeteciler sordular: Erdoğan ile ne görüştünüz?

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Anastasiadis de cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2 defa yan yana geldiğini söyledi. Birincisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u elinden tutarak getirdiğini ve ayak üstü konuştuğunu, ikinci görüşmenin ise yemeğe başlarken yine yan yana olduğunu söyledi. Kendisine ön ayak olan Macron olduğundan dolayı Paris'te buluşma teklifi bulunduğunu söyledi.

ERDOĞAN'DAN YANIT: KKTC'YE GEL ORADA GÖRÜŞÜRÜZ

Gazetecilerin, 'Sayın Erdoğan ne cevap verdi?' sorusuna ise Anastasiadis, Erdoğan'ın 'KKTC'ye gel orada görüşürüz' cevabını verdiğini söyledi. Kendisinin ise bunun imkansız olduğunu söyledi ve konuyu kapatmaya çalıştı.

Rum siyasetçilerin tümü müzakere tarihinde ya da Kıbrıs sorunu tarihi boyunca Kıbrıslı Türkleri ve KKTC'yi yok sayarak Türkiye ile doğrudan görüşme talebinde bulunuyor. Anastasiadis bunun için zaten böyle bir teklifte bulundu. Geçmişte de Anastasiadis'in Türkiye ile doğrudan görüşmek için benzer teklifleri olmuştu ve sürekli aynı yanıtı almıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ya da daha önceki Kıbrıs Türklerinin liderleriyle görüşme talebine 'Kıbrıs'ta olabilir. Onun dışında tanımadığımız bir Rum yönetimiyle görüşmeyiz' cevabını almıştı. Tabi Rum lider kendi ağzında da itiraf etmiş oldu. "Evet. Ben Erdoğan'dan yine böyle bir cevap aldım."

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RUM LİDER NE İSTİYOR?

NATO Liderler Zirvesi'nin akşam yemeğinde Avrupa Birliği'nin liderlerinin katıldığı yemekte Anastasiadis kısa bir konuşma da yaptı. Federasyon temelinde müzakerelere 2017'de bıraktı. İsviçre'deki müzakereler de kaldığı yerden devam etmek istediğini söyledi. Tabi bunu altından çok sular geçti. Çünkü, Türkiye ve KKTC artık federasyon temelli görüşmelerin olmayacağını ve iki devletli çözüm olacağını defalarca tekrarlamış oldu.

Rum liderin talepleri tabi bunlarla da sınırlı değil. Bir de Maraş'ı istiyor ve Türkiye ile görüşmek istiyor. Ancak Erdoğan'dan da cevabını almış oldu. KKTC'ye geçerse ve yanında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olursa buluşur cevabını vermiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan.