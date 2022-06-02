Erdoğan'ın sorularına yanıt verdi: Seçimi ilan ettiğin gün adayımızı açıklayalım

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KABİLE DEVLETLERİNDE OLUR

“Hepsine lanet olsun. Onlarla gizli ilişkiler kuranlara, selefi örgütlerle petrol kaçakçılığına girişenlere, oy uğruna televizyonlarda onların mesajlarını okutanlara da lanet olsun.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınır ötesi operasyon yapar, yapmalıdır. Doğru olanı destekleriz, yanlış olanı ise desteklemeyiz. Siyasal saikler uğruna askerimizi operasyona gönderenlere ve operasyon gibi gösterip ülkemize yabancı asker postallarını sokanlara olumlu bakmadık, bakmayacağız.

NATO Türkiye’ye gereklidir, NATO’dan çıkmayacağız. Finlandiya ve İsveç’ten talep edilenler de doğrudur. Ancak biz biliriz ki, diplomasi kapalı kapılar ardında yapılır. Senin bu yaptığın ise ancak kabile devletlerinde olur.

HEPSİNİN CANINA OKUYACAĞIZ

Duruşumuz çok nettir. Akdeniz ve Ege’de baskıyı artırmamız şarttır. Yüreğin varsa, işgal edilen, silahlanan adalar konusunda adım at. Destekleyeceğiz.

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Bu uydurmalara kimse inanmıyor. Batı’da enflasyon ortalama yüzde 7, savaş halindeki Rusya’da yüzde 17.8, Ukrayna’da yüzde 16.4 iken, bizim ülkemizde senden dolayı bu oran yüzde 157’dir.

Aparatlarının hepsinin canına okuyacağız.

Doğruları söylemiyorsun. Ya ispat et ya da özür dile.

'Asil evlat' falan... Sana bu laflar büyük gelir.

Bizde suç sümen altı edilmez, suçlu kollanmaz.

Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan!”

ERDOĞAN’A SORDU

Kılıçdaroğlu, gece 23.00’te bir tweet daha paylaşarak "Bak Erdoğan, sorularına açık ve net yanıtlar verdim. Şimdi bakalım sendeki yüreğe..." sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mülteci tartışması, ekonomi, vakıflar, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a iadesi, SADAT, konser yasakları ve NATO tartışmalarıyla ilgili 10 soru yöneltti.