Erdoğan'ın rekor oy aldığı Bayburt'ta son durum ne?

Haberin Devamı

Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağını kaldırmasının ardından Bayburt'tan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları gelmeye başladı. 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 82,1 oy oranıyla rekor kırdığı Bayburt'tan da sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Saat 19:28 itibarıyla...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il genelinde açıklan sandık sayısı yüzde 85.91'e ulaştı. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %79.73

KEMAL KILIÇDAROĞLU: %14.8

SİNAN OĞAN: 5.18

MUHARREM İNCE: 0.28

Milletvekili seçimlerinde ise sandıkların %53.95'i açılırken oluşan son durum şöyle:

Cumhur İttifakı %84.85

AK Parti %63.96

MHP %18.01

YRP %2.52

BBP %0.36

---

İYİ Parti: %13.45

Haberin Devamı

CHP ve İYİ Parti, Bayburt'un da içinde olduğu 16 ilde fermuar modeli ile seçime gitmeye karar vermiş, seçime İYİ Parti logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

https://secim2023.hurriyet.com.tr/14-mayis-2023-secimleri/Bayburt/