Erdoğan’ın müzakere vurgusu dünya basınında

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Financial Times: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Rusya lideri Putin hem de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştüğüne dikkat çeken gazete, “Erdoğan, Kiev ile Moskova arasındaki barış görüşmelerini destekliyor” başlığını attı.

BBC: Zaporojye nükleer santrali etrafındaki çatışmaların risklerini öne çıkaran İngiliz BBC, Erdoğan’ın “Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz” sözlerini aktardı.

Daily Mail: Erdoğan’ın “sadece iki hafta önce” Rusya’nın Soçi kentinde Putin’le görüştüğüne vurgu yapan gazete, Türkiye’nin Ukrayna’ya desteğine dikkat çekti.

CBC News: “Savaşın müzakere masasında sona ereceğine inanıyorum. Zelenski ve Guterres de aynı fikirde” sözleriyle Erdoğan’ın müzakere vurgusunu öne çıkardı.

Le Monde: Erdoğan ve Zelenski’nin tokalaşmaları sırasında dostça göründüklerini yazdı. Zelenski’nin ziyarete ilişkin “Güçlü mesaj” vurgusunu öne çekti.

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Newsweek: ABD merkezli haber dergisi, Erdoğan’ın “Yeni bir Çernobil’den endişe duyuyorum” sözlerini öne çıkardı.

Moskovskiy Komsomolets: Moskova merkezli gazete Erdoğan’ın müzakere çabasına dikkat çekti ve “Türkiye NATO üyesi olsa da Rusya’yla önemli ticari bağları var” diye yazdı.

Al Jazeera: Katar merkezli yayın da Erdoğan’ın “Yeni bir Çernobil istemiyoruz” sözlerini manşete taşıdı.