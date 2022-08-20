Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan’ın müzakere vurgusu dünya basınında

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Müzakere#Dış Basın
Erdoğan’ın müzakere vurgusu dünya basınında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Lviv temasları uluslararası basın tarafından yakından takip edildi. Önde gelen gazete ve televizyonlar, Erdoğan’ın müzakere vurgusu ve Çernobil uyarısını manşetten verdi.

Haberin Devamı

Financial Times: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Rusya lideri Putin hem de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştüğüne dikkat çeken gazete, “Erdoğan, Kiev ile Moskova arasındaki barış görüşmelerini destekliyor” başlığını attı.

BBC: Zaporojye nükleer santrali etrafındaki çatışmaların risklerini öne çıkaran İngiliz BBC, Erdoğan’ın “Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz” sözlerini aktardı.

Daily Mail: Erdoğan’ın “sadece iki hafta önce” Rusya’nın Soçi kentinde Putin’le görüştüğüne vurgu yapan gazete, Türkiye’nin Ukrayna’ya desteğine dikkat çekti.

CBC News: “Savaşın müzakere masasında sona ereceğine inanıyorum. Zelenski ve Guterres de aynı fikirde” sözleriyle Erdoğan’ın müzakere vurgusunu öne çıkardı.

Le Monde: Erdoğan ve Zelenski’nin tokalaşmaları sırasında dostça göründüklerini yazdı. Zelenski’nin ziyarete ilişkin “Güçlü mesaj” vurgusunu öne çekti.

Haberin Devamı

Newsweek: ABD merkezli haber dergisi, Erdoğan’ın “Yeni bir Çernobil’den endişe duyuyorum” sözlerini öne çıkardı.

Moskovskiy Komsomolets: Moskova merkezli gazete Erdoğan’ın müzakere çabasına dikkat çekti ve “Türkiye NATO üyesi olsa da Rusya’yla önemli ticari bağları var” diye yazdı.

Al Jazeera: Katar merkezli yayın da Erdoğan’ın “Yeni bir Çernobil istemiyoruz” sözlerini manşete taşıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Müzakere#Dış Basın

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi