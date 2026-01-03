Erdoğan’ın liderler trafiğinde sıcak hafta

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Hz. Ali Camisi’ne geçti. Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GAZZE YÜRÜYÜŞÜ

İstanbul’da 1 Ocak’ta gerçekleştirilen Gazze Yürüyüşü ve gündemdeki diğer konularla ilgili görüşleri sorulan Erdoğan şunları söyledi:

“Öncelikle, yeni yıla girerken gerçekten Galata Köprüsü üzerinde tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettik. Ve bu şunu gösteriyor, Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz ve İsrail’in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacak. Şu ana kadar bizler Türkiye olarak Gazze’yi yalnız bırakmadık, Filistin’i yalnız bırakmadık ve bundan sonra da ne Gazze, ne Filistin yalnız kalmayacak. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak, İslam dünyası olarak Filistin’in ve Gazze’nin yanında bulunarak inşallah güç birliğimizi devam ettireceğiz. İnşallah 2026’ya çok daha farklı bir şekilde, güçlü bir şekilde giriyoruz, gireceğiz.

Tabii özellikle de Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kâr kalmayacak. Çünkü 7’den 70’e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kâr kalmaz. Televizyon ekranlarında, o çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu’ya kâr kalmaz. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz, konteyner göndermek istiyoruz müsaade etmiyor. Çünkü onun buna müsaadesi gerekiyor. Müsaade etmediği için konteyner de gönderemiyoruz.

PUTİN VE TRUMP’LA GÖRÜŞME

(Rusya-Ukrayna savaşı) Benim gerek Sayın Putin’le, gerek Zelenski’yle, gerek bu konuda Trump’la, Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris’te yine böyle bir zirve Gönüllüler Konferansı adı altında olacak ve benim adıma oraya Dışişleri Bakanım katılacak. Ama bu arada pazartesi saat 16.00 gibi Sayın Trump’la da yine bir görüşmemiz olacak. Ve bu konuları, Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin’deki konuları da görüşme fırsatı bulacağız.

2026’YA OLUMLU ŞEKİLDE GİRDİK

2026’ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik, giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş, gerek Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada inşallah başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek. Rezervimiz gayet iyi. Bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.”

DEPREM KONUTLARINDA HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki konutlarla ilgili “Bu konuda özellikle Çevre Bakanlığımız yani Murat Bey tüm ekipleriyle bu çalışmalarını sürdürüyor ve böylece 11 ilimiz deprem ili olarak bu çalışmalarını sürdürüyor, sürdürecek ve deprem konutlarındaki hedeflerimize de inşallah ulaşacağız. Ve deprem konutlarının dışında da sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. 1+1, 2+1, 3+1 gibi inşallah projelerle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

ÜYE SAYIMIZ 11 MİLYON 543 BİN 301’E ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti üye sayısının son dönemde 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301’e ulaştığını belirtti. Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: “AK Parti’nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye’nin güçlü bir AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na ihtiyacı vardır. İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz.”