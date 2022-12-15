Erdoğan'ın 'Kilo vermelisin' dediği fenomen Fevzi, diyetisyene gitti

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Pandemi döneminde babasına ait org eşliğinde, rapçi Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını kendine özgü yorumlayıp, kayda alan Fevzi Kaan Türker, sosyal medyada 500 bine yakın takipçiye ulaştı. Çektiği videolar milyonlarca kez izlenen Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'ta geldiği Samsun'da gençlik buluşmasına katılıp, org çalıp, şarkı söyledi. Performansı sırasında "Seninle mezara kadar başkanım", "Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara" diyen Türker, salonda alkışlandı. Daha sonra sahneden inen Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Erdoğan, Türker'e 'Kilo vermelisin' tavsiyesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisi sonrası Fevzi Kaan Türker, diyetisyene başvurdu.