Erdoğan’ın gençlerden ricası: Bağımlılıktan uzak durun

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olan ‘Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’ açılış töreninde özetle şunları söyledi: “Liselerin, uygulama okullarının ve bilim - sanat merkezlerinin yer aldığı külliyemizde toplam 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir buluyor. 1000 kişi kapasiteli 2 konferans salonumuz, 500 kişilik kütüphanemiz, 2 kapalı spor salonumuz, 8 basketbol sahamız ve suni çimli 2 futbol sahamız da yine öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. Külliyemizdeki Bilim - Sanat Merkezi bünyesinde 350 metrekare oturum alanına ve uzay gözlem kulesine sahip Türkiye’nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz.

GENÇ KUŞAKLARIN EĞİTİMİ

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Milletimizin oyuyla Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız 2002’de eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7.5 milyar liraydı. Bugün 2 trilyon 186 milyarı geçti. 22 yıl önce derslik sayısı sadece 367 bindi. Biz bu sayıyı 735 bine çıkardık. 80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını son 20 yılda inşa ettik. Yine bu dönemde 820 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. ‘Peki Sayın Cumhurbaşkanım, sizin okuduğunuz dönemde sınıflarda kaç öğrenci vardı?’ Söyleyeyim. İstanbul’da 80, Anadolu’da 100’ü aşkın öğrencilerin olduğu sınıflar vardı. Şimdi neredeyiz? Derslik başına öğrenci sayısını ilk öğretimde 23’e, ortaöğretimde ise 22’ye indirdik.

ÖĞRETMENE ASLA EL KALKMAZ

Öğrencilerimizin yemek, ulaşım, barınma, eğitim bursları gibi temel ihtiyaçlarını da içeren kapsamlı destek mekanizmaları oluşturduk. Yaklaşık 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerimizin sırtından aldık. Yaptığımız yasal düzenlemelerle, öğretmenlerimize karşı işlenen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlarda cezaların artmasını, böylece caydırıcılığın sağlanmasını temin ettik. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür.

BUNLARA PRİM VERMEYİN

Evlatlarımızı tütün, sigara, alkol, uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan her türlü kötü alışkanlıklara karşı korumakta kararlıyız. Gençler, bir cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum. Sakın ha, bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara asla prim vermeyin. Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakalarına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır.

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SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI

Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız. 2025 Aile Yılı’nda dijital mecra, oyun ve paylaşım platformları kaynaklı sorunlarla mücadelede de yeni tedbirleri devreye alacağız.”

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

- Erdoğan “Bugün burada bir müjdeyi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. 2025’te 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyor, sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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PISA ve TIMSS GURURU

“Aralık 2023’te yayınlanan PISA raporuna göre, Türkiye son 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanındaki performansını istikrarlı bir şekilde artıran 4 ülkeden biri oldu. Öte yandan TIMSS 2023 raporunda ülkemizin hem kısa hem de uzun vadede eğitim performansını önemli ölçüde yükselttiği göze çarpıyor. Buna göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 4’üncü sınıf düzeyinde fen bilimleri alanında 1’inci, matematik alanında ise 2’nci sırada yer alıyor. Hepimizin göğsünü kabartan bu başarılı tablodan dolayı öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarıları inşallah daim olsun diyorum.”