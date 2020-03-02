Erdoğan’ın eski vekillerle buluşmasında neler konuşuldu

Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe’de düzenlenen toplantıda, Abdülkadir Aksu, Egemen Bağış, Burhan Kuzu, Sema Ramazanoğlu, Mustafa Ilıcalı, Muhammet Bilal Macit, Azmi Ateş ve Aziz Akgül’ün de aralarında bulunduğu 100’e yakın eski bakan ve milletvekilli yer aldı. Erdoğan, eski milletvekillerine, “Zor günlerden geçiyoruz, birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız” diyerek, özellikle son dönemde eski vekillerin desteğine ihtiyaç olduğunu anlattı. Erdoğan’ın bu sözlerine bazı eski milletvekilleri, “Sen emret, biz de taşın altına elimizi koyalım” karşılığını verdi.



GEREKİRSE İLÇEDE GÖREV VERİN



Bir milletvekili ise bölgedeki gerilimin azaltılması gerektiğini belirterek, “Bölge milletvekilleri olarak gerekirse biz bu konuda çalışma yapabiliriz. Bölgeyi çok iyi biliyoruz” dedi. Toplantıda eski bazı milletvekilleri de “Bize gerekirse ilçe yönetiminde görev verin. Yeter ki bu süreci halka doğru anlatalım” önerisinde bulundu. Erdoğan’a, “Siz doğru yoldasınız. Bize ne vazife biçiyorsan elimizden geleni yapmaya hazırız” denildi. Erdoğan, Türkiye’nin güvenliğinin Suriye, Irak ve Libya’dan başladığını belirterek, “İdlib meselesini vatandaşımıza iyi anlatın” talimatı verdi.