Erdoğan'ın eski doktoruna veda

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın babası Dr. Sinan Kılıç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda siyasetçi ile aralarında Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören’in de olduğu iş, sanat ve spor dünyasından temsilciler katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bir dönem özel doktorluğunu yapan ve aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden olan Dr. Sinan Kılıç, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi. Kılıç için dün Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.



Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Esra Erdoğan Albayrak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çok sayıda bakan ve AK Parti yöneticisi, eski bakanlar ve CHP milletvekili Akif Hamzaçebi de yer aldı.









Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat ile aralarında Mazhar Alanson, Orhan Gencebay ve Ahmet Özhan’ın da olduğu sanatçılar da katıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan da cenaze töreni öncesi camiye gelerek Kılıç Ailesi’ne taziyede bulundu ve camiden ayrıldı.Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan Kılıç’ın tabutuna Erdoğan da omuz verdi. Sinan Kılıç, Edirnekapı Necatibey Mezarlığı’nda defnedildi.