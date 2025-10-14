Erdoğan’ın Davos’taki ‘one mınute’ çıkışı

Haberin Devamı

Davos’ta 29 Ocak 2009’da Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen “Gazze: Ortadoğu’da Barış Modeli” başlıklı panele Erdoğan da davet edildi. Panele Erdoğan’ın yanı sıra dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da katılım sağladı. Panelde, Peres’in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışlarıyla moderatör Washington Post yazarı David Ignatius’ın taraflı tutumu karşısında Erdoğan tepkisini gösterdi.

ÖLDÜRMEYİ İYİ BİLİRSİNİZ

Peres’in Türkiye’ye ve Filistinlilere yönelik suçlamalarına cevap vermek isteyen Erdoğan’nın konuşması moderatör tarafından kesilmeye çalışılmış, Erdoğan da Ignatius’a dönerek tekrar tekrar “One minute” diyerek kendisine müdahale edilmemesi uyarısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Peres’e yüksek sesle hitap ederek, “Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum” sözleri hafızalara kazındı. Paneldeki çifte standarda tepki gösteren Erdoğan, “Davos benim için bitmiştir” diyerek oturumu terk etmiş, salonda bulunan dinleyiciler Erdoğan’ı alkışlamıştı. Erdoğan’ın “One Minute” çıkışı Arap kamuoyu başta olmak üzere tüm dünyada yankı uyandırmış, Filistin’de büyük sevinçle karşılanmıştı. Davos Zirvesi’nin ardından yurda dönen Erdoğan coşkuyla karşılanmış, “One Minute” çıkışı yıllarca yerli ve yabancı medya organlarında geniş yer almıştı.