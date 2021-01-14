Erdoğan’ın Asiltürk ziyareti... ‘Ne küçümsemeye ne de abartmaya gerek var’

Karamollaoğlu, dün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

BİR NETİCE DOĞURMAZ

Karamollaoğlu, bir gazetecinin “Saadet Partisi’nin cumhur ittifakıyla anılmaya başlandığına” ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi: “Böyle bir adımın atılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Suni gündem oluşturmak bizim Türkiye’de düşünür geçinenlerin bir numaralı becerisi. Onu iyi yapıyorlar ama o bir netice doğurmaz. Onu ifade edeyim.”

Karamollaoğlu, önceki akşam çıktığı televizyon programında da “Birbiriyle uzlaşması olmayan, öyle gözüken iki partiyi, MHP ve Vatan Partisi’ni bir arada tutabilmesi takdire şayan bir iş. Nasıl yürüyor bu iş bilmiyorum, becerisini takdir ediyorum. Perinçek çıkıp ülkeyi kendisinin yönettiğini söylüyor, Bahçeli’nin üslubu ise karşısındaki herkesle kavga etmeye yönelik. Bu iki üslubu bir arada tutmak epeyce zor. Öyle zannediyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanı buradan da kurtulmak istiyor olabilir” dedi.