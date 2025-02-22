Erdoğan’ın AK Parti’de liste mesaisi... Büyük değişime son bir gün

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta başından beri kurmaylarıyla beraber çalıştığı kongre mesaisini sürdürüyor. Hem partide hem de Beştepe’de kurmaylarıyla yeni dönemi şekillendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, çalışmalarına son dokunuşları bugün yapması bekleniyor. Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak AK Parti kongresinin ana mottosu “Adında AK, ışığında istikbal” olurken, bununla beraber 8 ayrı alt slogan, yeni bir şarkı ve AK Parti’nin 23 yıllık icraatlarının yer aldığı reklam filmi hazırlandı. Yerel seçimlerden sonra her fırsatta parti kadroları ve kabineye yönelik değişim vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ilçe başkanlıklarında yüzde 65’lik ve il başkanlıklarında yüzde 75’lik değişimi parti yönetiminde de yapması bekleniyor.

TASLAK LİSTE HAZIRLANDI

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Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin yarın 8. Olağan Kongresi’nde yapacağı değişiklik konusunda AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’ya 125 kişiden oluşan taslak bir MKYK listesi hazırlaması konusunda talimat verdi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin karar alma organı olan MKYK’da beklenen kapsamlı değişim için bu hafta mesaisinin çoğunluğunu partide harcadı. Partide yaptığı toplantılarda da bazı genel başkan yardımcılarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın çalışma ekibiyle değerlendirmelerde bulundu. Yine, bu süreçte partili bazı isimlerin MKYK listesine isim önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Efkan Ala aracılığıyla ilettiği belirtildi. AK Parti’de yeni dönemi şekillendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, çalışmalarına son dokunuşları bugün yapması bekleniyor.

TELEFON BEKLENTİSİ

Zaman zaman kurmaylarını Beştepe’ye de çağırarak liste üzerinde çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK’ya giren isimler arasından oluşturulan 18 üyeli MYK’sını da şekillendirip yeni A takımını kuracak. AK Parti kulislerinde, Erdoğan’ın yeni seçim ekibinde yer alacak olan isimlerin bu akşamdan aranarak kendilerine yeni görevlerinin tebliğ edileceği belirtiliyor. AK Parti’de bazı genel başkan yardımcılarının ise odalarını topladığı öğrenildi.

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ESKİ İSİMLER YENİ YÖNETİMDE

MYK’da parti hafızasını temsil eden bazı isimlerin yerini koruyabileceği, ancak 18 üyeli MYK’nın en az 9-10 üyenin değişeceği belirtiliyor. Yine, AK Parti’de 2023 seçimlerinde 3 dönem kuralına takıldığı için liste dışı kalanlar ile halihazırda Meclis’te yer alan eski isimlerin de parti yönetiminde yer alması bekleniyor.

KÜRŞAD ZORLU YENİ DÖNEMDE MYK’DA

Bunların yanı sıra, yeniden ele alınan AK Parti’nin tüzüğüyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda, Türk Devletleri/Dünyası ile İlişkiler Başkanlığı biriminin kurulması kararlaştırıldı. Söz konusu başkanlığın başına pazar günü yapılacak kongre ile İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun getirilmesi planlanıyor. Böylece Kürşad Zorlu’nun yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın A takımında olması bekleniyor.

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ERDOĞAN: YENİ DÖNEMİN KAPILARINI AÇACAĞIZ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kongreye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak… AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal!” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımında, AK Parti’nin yeni reklam filmi de yer aldı.

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

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- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Ankara Mevlana Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Gençlerle sohbet eden Erdoğan, Gençlik Merkezi’yle ilgili bilgi aldı. Merkezde bulunan Kübra’yla sohbetinde Erdoğan, “Bu aralar Kübra’lar çoğalmaya başladı” dedi. Erdoğan’la sohbet eden başka bir kadın ise, “Benim dedem Kıbrıs gazisi Sabri Şimşek. Sizi çok seviyor. Sizi görmek istiyor. Ben Batmanlıyım. Sizin bu ülkeye yaptıklarınızı, çabalarınızı, emeklerinizi bütün Batman biliyor” ifadelerini kullandı. Ziyarette Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

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DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat’taki doğum günü için kongre salonunda partililerin kutlama yapacağı belirtiliyor. Gençlik ve kadın kollarının, Erdoğan’ın doğum gününe özel bir pankart hazırlaması bekleniyor.