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‘Erdoğan’ın adaylığında hukuki sorun yok’

#Mustafa Şentop#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TBMM
‘Erdoğan’ın adaylığında hukuki sorun yok’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda ‘CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Bahçeli’nin ‘Sorun yok’ açıklamalarının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop da “Bu konuda hukuki hiçbir tartışma yoktur. Konuyla ilgili hiçbir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim” dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili sorun olmadığını belirterek, “Tartışmalar bilgi eksikliğinden” dedi.

HUKUKİ TARTIŞMA YOK

Şentop, Meclis’in 23. Nisan etkinlikleriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, “Bu konuda hukuki hiçbir tartışma yoktur. İkinci kez adaylık söz konusu. Bu konuyla ilgili Anayasa Komisyonu, Genel Kurul’da yapılan çalışmalarda tartışılmamış bir konu. Hukuki boyutuyla ilgili olarak bir akademik çalışmayı yakın zamanda yayınlayacağım. Ama konuyla ilgili hiçbir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim” diye konuştu. Şentop, HDP’li Hüda Kaya’nın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ile ilgili yaptığı ve daha sonra sildiği “Dilerim geçmiş olmasın” paylaşımına ilişkin de, “Siyasi partilerin genel başkanları geçmiş olsun dileklerini iletirken, herkes insani olarak yapılması gerekeni yaptı. Dünya liderleri aradı. Kendini bilmezlerin yorumları insanlıkla bağdaşmaz” dedi.

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MECLİS’TE ÇOCUK ŞENLİĞİ

Geçen yıl pandemi önlemleri nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin sınırlı yapıldığını belirten Şentop, bu yıl Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün öngörüleri göz önünde bulundurularak daha genişletilmiş bir şekilde yapılacağını belirterek, “Bu etkinliklerdeki temel hedefimiz; Türkiye’nin her yerindeki ve ülkemiz dışındaki çocukların kutlamalara dahil edilmesidir” dedi. Şentop, etkinliklere ilişkin de şu bilgiyi verdi: “‘Milletin Çocukları, Meclis’in Çocukları’ etkinliğiyle Meclis Genel Kurul’da, Türkiye’nin her yerinden gelen 102 çocuğumuz misafir edilecek. Ülkemizin geleceği çocuklarımızı Meclisimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. ‘Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi’ etkinliğimizle 23 Nisan haftasında TBMM bahçesini çocuk bahçesine dönüştürmeyi planlıyoruz. ‘Türkiye’nin Çocuklarından, Türkiye Resimleri’ konulu yarışmamız var. ‘TBMM Kupası Satranç Turnuvası’ etkinliğimiz başladı ve Türkiye genelinde devam ediyor. Bir diğer etkinliğimiz ise beni de fazlasıyla heyecanlandıran ‘23 Nisan Futbol Turnuvası: Mahallede Maç Var’. Bildiğiniz gibi ben de çoğumuz gibi futbol oynamaktan büyük keyif alıyorum. Bu keyif çocukken mahallelerimizde sokak aralarında oynadığımız futbol maçlarından geliyor. Mahalle futbolunun masumiyet ve saflığının, keyif ve heyecanını bütün ülkemiz çocuklarına yaymak istiyoruz.”

 

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#Mustafa Şentop#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TBMM

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