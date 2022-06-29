Erdoğan’ın adaylığı anayasal

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Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

GÜÇLÜ ŞEKİLDE SEÇİLECEK

“Eğer seçim 18 Haziran 2023’te yapılırsa bugünden itibaren de 356 gün kalmıştır.

Saadet Partisi’nin Genel Başkanı, ‘Yüzde 100 kazanırız diyemem, ama yüzde 99.99 kazanırız’ açıklamasını yapmış. Ucube kehanete güler misiniz, ağlar mısınız? Yine de biz Sayın Karamollaoğlu’na hayal dünyasında mutluluklar diliyoruz.

İDAM GELİRSE ONAYLARIZ

Ağaçlarımızı yakanların hayat ışığını söndürmek boynumuzun borcudur. Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezası tartışmalarını çok yararlı gördüğümü, şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı ifade ediyorum.



ÜYELİKLERİNE KARŞIYIZ

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NATO Liderler Zirvesi önemli bir kavşaktır. MHP olarak İsveç ve Finlandiya’nın pişmanlık emaresi göstermeden, dürüst ve çelişkisiz bir diplomasi rotasına girmeden, üstelik terörle aralarına kalın bir çizgi çekmeden NATO’ya üye olmalarına karşıyız, karşı duracağız.”

MARX’TAN ALINTIYA NASIL KATLANDINIZ?

Türk Ocakları göz nurumuzdu, bir nevi mektebimizdi. Türkçülüğün ilk sancağı Türk Ocağı’nda kaldırılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk Ocakları’nın kuruluşunun 110’uncu yılında ne işi vardır? Sözüm Türk Ocakları’nın üç-beş yöneticisinedir. Nasıl böyle bir hatanın faili oldunuz? Kılıçdaroğlu’nun Karl Marx’tan alıntı yaparak salonda hazır bulunanlara hitap etmesine nasıl katlandınız?