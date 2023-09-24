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Erdoğan’ın acı günü... Kuzeni Mutlu toprağa verildi

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Mehmet Mutlu#Cenaze
Erdoğan’ın acı günü... Kuzeni Mutlu toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dayısının oğlu Mehmet Mutlu, kalp krizi sonucu 64 yaşında hayatını kaybetti. Mutlu dün İstanbul’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Törene, Mutlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Erdoğan’ın acı günü... Kuzeni Mutlu toprağa verildi

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı kıldırdı. Mutlu’nun cenazesi Kasımpaşa Zindan Arkası Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Mehmet Mutlu#Cenaze

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