Erdoğan’ın acı günü... Kuzeni Mutlu toprağa verildi

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Törene, Mutlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı kıldırdı. Mutlu’nun cenazesi Kasımpaşa Zindan Arkası Mezarlığı’nda toprağa verildi.