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‘Erdoğan’ın 3’üncü dönem adaylığına itirazımız yok’

#Kemal Kılıçdaroğlu#Cumhurbaşkanı Adaylığı#Recep Tayyip Erdoğan
‘Erdoğan’ın 3’üncü dönem adaylığına itirazımız yok’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın adaylığı için özel bir tartışma yapmayacağız. Tartışmalar artık geride kalmalı. Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Başkaları tartışırsa ona bir şey diyemeyiz, en azından biz yapmayacağız. Sonbaharda seçim olabilir; soğukkanlılıkla sandığı bekleyeceğiz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV 100 kanalında katıldığı programda gazeteci Kerem Kırçuval’ın “Cumhurbaşkanı seçilirseniz nerede oturursunuz? Beştepe’ye taşınır mısınız?” sorusu üzerine, “Kendi evimde oturmayı isterim. Tabii güvenlik ne olur onu bilmiyorum. Devletin kendi politikaları var, ayrıca bizim dışımızda. Devletteki koruma ayrıdır, siyasi partiler ayrıdır. Devletin alacağı kararlara olabildiğince uymaya çalışırız. Külliyede zaten hiç oturmam, asla hayır. Orasını başka işler için düşünüyoruz, ODTÜ’ye vermeyi düşünüyoruz” dedi. CHP Lideri, programda şunları söyledi:

DÖNEM TARTIŞMASI YOK

“(Erdoğan’ın adaylığına karşı üçüncü dönem itirazı yapacak mısınız?) Yok hayır. Net; aday olmak istiyorsa buyursun gelsin, millet herkesin boyunun ölçüsünü verecektir. Özel bir tartışma yapmayacağız. Bu tartışmalar artık geride kalmalı. Biz yapmayacağız. Başkaları tartışırsa ona bir şey diyemeyiz, en azından biz yapmayacağız. Bu sandık gelmeli, demokratik ölçüler içinde hepimiz gidip sandıkta oy kullanmalıyız ve bir karabasandan bu ülkenin kurtulması lazım. Bu sonbaharda seçim olabilir; soğukkanlılıkla sandığı bekleyeceğiz.

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BARAJDA 7’Yİ YÜKSEK BULUYORUZ

(Devlet Bahçeli’den bir sürpriz bekliyor musunuz?) Yok hayır. Devlet Bahçeli önce siyasi partiler yasasındaki barajın düşmesini bekliyor, en büyük beklentisi o. Düşmezse baraj altı kalıyor. Oradan teslim alınmıştır Bahçeli. ‘İndirmem’ diyor. İndirmesi lazım, çok basit bir şey aslında. Biz 7’yi de yüksek buluyoruz; 3 mü olur, 2 mi olur, bunlardan birisi olmalı.

KİMSE KİMSEYE MECBUR DEĞİL

Millet İttifakı’nda bir çatlak yok. Milletvekilleri elbette kendi görüşlerini söyler, biz saygı duyarız. Kimse kimseye mahkûm ve mecbur değildir, bunu ortaya koymalıyız. İttifakı oluşturan bileşenler özgür iradeleriyle hareket eder. Biz bu çıkışları demokrasi çerçevesinde değerlendiriyoruz. Önemli olan genel başkanların konuşmasıdır, milletvekillerinin değil. Genel başkanlar olarak gayet rahat konuşabiliyoruz. Millet İttifakı tutarlılığı olan görüş birliği sağlamış bir ittifak.”

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YEMEKTEN HABERİM VARDI

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağışı sırasında İngiliz Büyükelçi'yle yemekte buluşmasına ilişkin şunları söyledi:

"İmamoğlu, Büyükelçi’ye söz vermişti. Katıldığı yemekten haberim vardı. İmamoğlu gidip dozerin başında mı duracaktı? Hayır, yönetecekti orayı. Ben zaten ‘Telefonlarımız dinleniyor’ diye söylüyordum ama izlendiğimizi de düşünemiyordum. Bu kadar da olmaz diye. MOBESE de gösterdi ki izleniyoruz. Halkın devleti olmaktan çıkmış, parti devleti yapısına dönüşmüş olduğunu görüyoruz."

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