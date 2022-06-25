Erdoğan'ın 2023 adaylığı... Bozdağ: 2023'te yapılacak seçim Erdoğan'ın ikinci adaylığı olacak

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Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

ERDOĞAN'IN 2023 ADAYLIĞI

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023’te aday olması anayasaya da yasaya da uygundur. Bunun pek çok nedeni var. Bir defa 2014’te yapılan seçim parlamenter sistem içinde yapılmıştır. İki, sembolik cumhurbaşkanı seçimidir. Üç, sorunsuz seçimdir. Yürütme organı olmayan Cumhurbaşkanlığı seçimidir.

2014 ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimine dair maddeler yeniden yazıldı, madde tamamen yazıldı. Aday gösterme şartlarında değişiklik oldu. Önceden partisi ile ilişkisi kesiliyordu. 2014’te Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanlıktan ayrıldı. Cumhurbaşkanı o zaman yürütme organı değildi. Seçim usulü de değişti. Vekil sayısı 600 oldu.

Eskiden Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ayrı yapılırdı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılıyor. Cumhurbaşkanı şu an devletin başıdır. Yürütme yetki ve görevlerini kullanır. Cumhurbaşkanlığı statüsü tamamen değişmiştir. 2018’de yapılan seçim yürütme organı olan, devletin başı olan Cumhurbaşkanı seçimidir.

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2017 Anayasa değişiminin yürürlük maddesi olan 18. maddede, bu kanunun 75, 77, 101 ve 102. maddeleri, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimiyle ilgili olan maddelerin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte aynı gün yapılacak TBMM üyeliği seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi takvimin ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer diyor.

Anayasa ne diyor? Cumhurbaşkanı seçimi, statüsü ve değişikliklerin yürürlüğü ne zaman girecek? İlk seçimde. İlk seçim 24 Haziran 2018’de yapıldı. Dolayısıyla 2017 Anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanımız ilk defa 2018’in 24 Haziran'ında Cumhurbaşkanı seçildi. 'İki defa seçilemez' kuralı burada işlemeye başlıyor. 2023’te yapılacak seçim Cumhurbaşkanımızın ikinci seçimi olacaktır. Yürürlüğü açıkça yazıyor."

Gözden Kaçmasın Erdoğan 2023 seçimlerine adaylığını resmen açıkladı Haberi Görüntüle

ORMAN YANGINLARI VE İDAM CEZASI KONUSU

Cumhurbaşkanımız dün kanaatini ortaya koydu. En ağır yaptırım olan idam da dahil her tür yaptırımın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Mevzuatımıza göre kasten orman yakanların hapis cezasının alt sınırı 10 yıl, üst sınır yok. Cumhurbaşkanımızın sözleri bizim için talimattır. Bakanlık olarak çalışmaya başladık. Çalışmalar somutlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kamuoyuna açıklayacağız.