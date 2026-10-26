Erdoğan’dan zirve turu

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın yoğun zirveler turu, 30 Ekim Cuma günü Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 13. Zirvesi ile başlayacak. “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla Ankara’da düzenlenecek olan zirve, Türkiye’nin TDT Dönem Başkanlığı’nı Azerbaycan’dan devralacak olması bakımından teşkilatın kurumsal gelişim sürecinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Zirve kapsamında ayrıca, yeni genel sekreterin atanması ve teşkilatın önümüzdeki döneme ilişkin stratejik önceliklerinin ele alınması bekleniyor.

ROTASINI ASYA’YA ÇEVİRİYOR

- Önümüzdeki hafta pazartesi günü İstanbul’da İSEDAK toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün rotasını Asya’ya çevirecek. Güney Kore’ye 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, ticaret, yatırım, savunma sanayi ve bölgesel gelişmeleri ele alması bekleniyor.

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NATO’DAN SONRA COP31

- NATO Toplantısı’nın ardından Türkiye, bu yıl ikinci kez büyük bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İklim değişikliğiyle mücadele, yeşil dönüşüm, enerji politikaları ve iklim finansmanı gibi konuların ele alınacağı ve 9 Kasım’da Antalya’da başlayacak COP31 iklim zirvesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11-12 Kasım’da katılması bekleniyor. 85 lider, 300’e yakın bakan ve 20 bin civarında delegasyonun katılacağı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi diplomatik görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamında yapacağı konuşmada iklim krizi, Türkiye’nin iklim çözümlerini ve uluslararası işbirliğini öne çıkarması bekleniyor.

TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki stratejik işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan 4’ncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ne katılmak için 8-9 Aralık’ta Libya’nın başkenti Trablus’a gidecek. Söz konusu zirvenin başta savunma sanayisi, enerji transferi, tarımsal işbirliği ve lojistik hatlar olmak üzere milyarlarca dolarlık yeni ticari ve siyasi anlaşmaların önünü açması bekleniyor.

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G20 MIAMI’DE TOPLANACAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın son zirvesini G20 Liderler Zirvesi ile kapatıyor. 14-15 Aralık’ta Miami’de yapılacak olan zirvede, küresel ekonomik üretimin yüzde 85’ini ve dünya ticaretinin yüzde 75’ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, dünya ekonomisinin geleceğine yön verecek reform başlıklarını tartışacak. Zirve, geçtiğimiz yıl ilk kez Güney Afrika’nın ev sahipliğinde yapılmıştı.