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Erdoğan'dan yurt dışında oy kullanan seçmenlere teşekkür mesajı: Büyük bir başarıya imza attınız

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yurt Dışında Oy#Gümrük Kapıları Oy
Erdoğandan yurt dışında oy kullanan seçmenlere teşekkür mesajı: Büyük bir başarıya imza attınız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 22:40

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde yurt dışında oy kullanma işlemi sona erdi. Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemleri sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yurt dışında oy kullanan seçmenlere teşekkür mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız. Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah 28 Mayıs’ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları âdeta bir bayram yerine çevirecektir." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

20 Mayıs’ta başlayan yurt dışında oy kullanma işlemi bugün itibarıyla tamamlandı. Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemleri 28 Mayıs günü saat 17.00’ye kadar devam edecektir.

Henüz oy kullanamayan vatandaşlarımızı bu imkândan faydalanmaya çağırıyorum. Sizler 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağladınız. Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız. Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah 28 Mayıs’ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları âdeta bir bayram yerine çevirecektir.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yurt Dışında Oy#Gümrük Kapıları Oy

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