Erdoğan’dan yeni rezerv müjdesi

Erdoğan cumartesi günü, daha önce 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfeden Fatih sondaj gemisine giderek yeni rezerv miktarını açıklayacağını söyledi. Erdoğan, “Bu müjdenin bir öncekine kıyasla daha büyük mü” olacağı sorusuna karşılık da, “İnşallah” dedi.

CEVABI SAHADA VERİYORUZ

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını, hukuklarını, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir planın hayata geçme şansının olmadığını, ortaya koydukları sağlam duruşla herkese gösterdiklerini belirten Erdoğan, yeni müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

“Bölgede sondaj yapan Yavuz gemimiz, bir süredir yürüttüğü çalışmayı bitirip bakım için limana yanaştı. Bakımını müteakip yeni sondajlar için Akdeniz’e açılacak bu gemimizin güvenliğini donanmamız sağlıyor. Aynı şekilde Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden Akdeniz’deki görevine döndü. Barbaros Hayretin Paşa gemimiz ise Akdeniz’deki sismik araştırma çalışmalarına zaten devam ediyor. AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan’a ve Kıbrıs Rum kesimine hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin sondaj filosuna kattığımız son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bitmesinin ardından, Karadeniz’deki görevi için yola çıktı. Önce İstanbul’a, ardından Zonguldak’a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız.”