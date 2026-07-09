Erdoğan’dan yeni dönem NATO mesajı

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BEŞTEPE’de yapılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Lahey Zirvesi’nde aldığımız kararlar temelinde Avrupalı müttefikleri daha yetkin birer güvenlik sağlayıcısı haline getirmeye odaklanmış durumdayız. Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3.5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden yüzde 1.5’luk bütçe payına ulaştık. Böylece yüzde 5 hedefine, Lahey’de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz.

İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ

Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa’daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.

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MÜKEMMELİYET MERKEZİMİZ

Kosova’da, Karadeniz’de Baltıklar ve diğer coğrafyalarda ittifakın harekât, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz. İHA ve SİHA’ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO’ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. Bu merkezin bilhassa hava ve deniz, dron tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi destekleyeceğine inanıyorum.

SAVUNMA KISITLAMALARI KALDIRILMALI

NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu 2 hususa özellikle dikkat çekmek isterim.

- Birincisi, savunma sanayii başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayii formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum.

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- İkincisi Avrupalı müttefikler olarak, kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum; birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO’yla gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa’da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun sayın genel sekreterin işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.”

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ORTADOĞU’DA BARIŞIN ANAHTARI

Konuşmamızı artırmamızın şart olduğunu inandığım İstanbul İşbirliği girişimi mensubu ortaklarımızın bugün bizlerle olmalarını önemsiyorum. Ortadoğu’da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan’da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum.

ERDOĞAN TEK TEK KARŞILADI

- NATO 36’ncı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin açılışında liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte karşıladı. Karşılama seremonisinin ardından NATO üyeleri aile fotoğrafı çektirdi.

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Erdoğan törende Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le de sohbet etti.

Macron, güneş gözlükleriyle geldiğinde tüm liderlerin bakışlarını üzerine çekti.

ANKARA STRATEJİSİ KABUL EDİLDİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nin başarıyla tamamlandığını söyledi. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO’nun temellerinin Ankara’da atıldığını belirten Erdoğan, zirvenin ardından yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefike kıyasla hayli ilerideyiz. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye’ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.

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GEREKTİĞİNDE BEDEL ÖDEDİK

NATO’nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. İttifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda elini taşın altına koyan, gerektiğinde bedel ödeyen bir müttefik olduk. NATO’nun harekât ve misyonlarıyla ortak fonlarına en fazla katkı veren ülkeler arasındayız. Savunmaya ayrılan kaynaklar elbette önemlidir. Fakat gerçek caydırıcılığı 3 boyutlu derinlik, yani; üstün teknoloji, yeterli ölçek ve sürdürülebilir üretim oluşturur. Yeni dönemde bu kabiliyetler hem caydırıcılığın hem de dayanıklılığın en güçlü sacayakları olacaktır. Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten, kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ender müttefiklerden biriyiz. İnsansız hava ve deniz araçlarında, savaş gemilerinde dünyada üst sıralarda yer alıyoruz. Bir yandan ordumuzu yerli kabiliyetlerle teçhiz ederken, diğer yandan da ihraç ettiğimiz savunma sanayi ürünleriyle müttefiklerimize destek oluyoruz.

Müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler her ne kadar azalmış olsa da halen devam ediyor. Bunların amasız ve fakatsız biçimde bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu hususa zirve bildirisinde de özel olarak vurgu yapılmasını sağladık. Zirve kapsamında ev sahipliği yaptığımız savunma sanayi forumu vesilesiyle NATO’nun savunma sektörüyle daha sıkı işbirlikleri geliştirmesine dair Ankara stratejisi müttefiklerce kabul edildi.” Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN

(Netanyahu ve Miçotakis’in F-35 tepkisi) İki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Netanyahu’nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis böyle bir yanlışa düşmemeliydi.

(Türkiye S400’leri ne yapacak? Rusya’ya geri mi verecek?) Bizi izlemeye devam edin.

(Çelik Kubbe projesi) Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO’nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var.

(F-35 konusu) Sayın Trump olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah, F-35’lerin Türkiye’ye teslimi gerçekleştiğinde bütün dünya ‘Amerika verdiği sözü tuttu’ diyecek.

(CATSAA yaptırımları ne zaman kalkar?) Şu anda Amerika’nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız.

(KAAN motorları) Sayın Trump’la daha önce görüştüm. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.

UKRAYNA’YA KATKIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Ukrayna savaşında Sayın Trump’ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna’nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna’ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak bu PERL erişimi kapsamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna’yı desteklerken Rusya’yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.

HÜRMÜZ BOĞAZI MAYINLARDAN TEMİZLENMELİ

İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump’ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak, Hürmüz boğazının mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle Türkiye’yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya’ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum.

ERDOĞAN’DAN NATO DİPLOMASİSİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’nde ikili temaslarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Erdoğan, dün zirvenin son gününde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Başbakanı Merz ve İngiltere Başbakanı Starmer ile ayrı ayrı görüştü. İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Macron görüşmesine ilişkin, “Cumhurbaşkanımız, NATO müttefikleri olarak ‘Transatlantik Bağı’ muhafaza etmek için ittifakın Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu, müttefiklik bağlarımızı aşındırmadan ve gereksiz tekrarlara sebep olmadan bunu gerçekleştirme imkânının bulunduğunu, Türkiye olarak Avrupa Birliği’nin savunma girişimlerini bu parametreler temelinde destekleyeceğimizi belirtti. Erdoğan, İran konusunda ortaya konan İslamabad Mutabakatı’nın bölgemizde barışı sağlamasını temenni ettiğimizi, Türkiye olarak iyimser ama ihtiyatlı olduğumuzu, tahriklere karşı dikkatli davranılması gerektiğini ifade etti” açıklamasını yaptı.

ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya geldi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini, Türkiye’nin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti” ifadeleri yer aldı.

NOTLAR

LİDERLERİN kıyafet tercihleri de Ankara’daki NATO Zirvesi’nin dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir beyaz takım elbise ve beyaz ayakkabı, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova beyaz takım, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen buz mavisi takım, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise koyu yeşil takım elbise tercih etti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama beyaz spor ayakkabılarıyla dikkat çekerken, gözündeki rahatsızlık nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşılamaya güneş gözlüğüyle katıldı.

TÜRK KAHVESİ

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Motegi paylaşımında, “Türkiye’de, çeşitli toplantılar ve görüşmeler arasındaki molalarda otantik Türk kahvesi içtim. Türk kahvesi, yalnızca hazırlanışı ve içilmesiyle değil, içildikten sonra keyif vermeye devam etmesiyle de benzersiz” ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla NATO Zirvesi’ni değerlendirdi. Bakan Fidan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da ev sahipliği yaptığımız NATO Zirvesi başarıyla tamamlandı. Bu tarihi Zirve’ye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir. NATO’nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü kritik bir dönemde düzenlenen Zirve’de, Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki önemli meseleler etraflıca ele alındı. NATO 3.0 vizyonu çerçevesinde daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa’nın temelleri atıldı. Ülkemizin 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi’ne yeniden ev sahipliği yapmasına imkân sağlayan stratejik vizyonu ve güçlü liderliği dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Zirve hazırlıkları sırasında yakın çalışma yürüttüğümüz NATO Genel Sekreteri Rutte’ye ve müttefik ülke dışişleri bakanlarına teşekkür ediyoruz. NATO Ankara Zirvesi’nin ülkemizin ve tüm Müttefiklerimizin huzuru ve güvenliği için hayırlı olmasını diliyoruz.”

NATO ZİRVESİ’Nİ İZLEYEN HÜRRİYET EKİBİ



Günsu ÖZMEN - Gürkan Emre MELİKOĞLU - Selçuk BÖKE - Ebru KARATOSUN - Mert Gökhan KOÇ

